Coronavirus, oltre 30 milioni di contagi nel mondo

Sono oltre 30 milioni i contagi di Covid-19 nel mondo. Il coronavirus è tornato a livelli di trasmissione "allarmanti" in Europa, con le autorità che hanno parlato di "situazione grave". L'Oms ha messo in guardia dal desiderio di "rilassarsi'" In particolare, ha raccomandato ai governi di non ridurre il periodo di 14 giorni di quarantena per chi potenzialmente sia stato esposto al virus.