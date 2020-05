Coronavirus: oltre 280mila morti e 4 milioni di casi nel mondo

La pandemia di coronavirus ha causato nel mondo la morte di oltre 280mila persone, tra cui quasi l'85% in Europa e negli Stati Uniti. Secondo un rapporto dell'Afp su dati ufficiali, In tutto il mondo sono stati registrati 280.011 decessi (per 4.052.677 casi), di cui 156.095 in Europa (1.730.916 casi). Gli Usa sono il paese con il maggior numero di morti (78.862), davanti a Gran Bretagna (31.855) e Italia (30.560), Spagna (26.621) e Francia (26.380).