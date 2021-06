Coronavirus, oltre 11mila nuovi casi in Gran Bretagna: picco da 4 mesi

Afp

Ancora in aumento i casi di coronavirus in Gran Bretagna, alimentato dalla variante Delta, importata dall'India. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 11.007, picco giornaliero da metà febbraio, a fronte di 1,1 milioni tamponi effettuati. Resta per ora più contenuto l'aumento dei morti (oggi 19, dieci in più rispetto ai 9 del giorno precedente) e dei ricoveri in ospedali, il cui totale è ora di 1.227.