Coronavirus, ok Ue a Piano viaggi: semaforo comune per aree a rischio

IPA

Il Consiglio Ue ha dato il via libera alla raccomandazione "per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia" da coronavirus, che introduce un semaforo a quattro colori (verde, arancione, rosso e grigio), per definire in modo comune le aree a rischio. Verrà inoltre sviluppato un modulo comune digitale per localizzare i viaggiatori.