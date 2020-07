Coronavirus, Obama: "Indossate la mascherina e ascoltate esperti"

L'ex presidente Usa Barack Obama ha invitato gli americani a indossare la mascherina per combattere il coronavirus e a non ascoltare "chi vuole dividerci" in vista della festa dell'Indipendenza Usa. "In questo weekend di festa, teniamoci al sicuro e comportiamoci in modo intelligente - ha scritto su Twitter -. Indossate una mascherina. Lavate le mani. E ascoltate gli esperti, non la gente che vuole dividerci".