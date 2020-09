Coronavirus, Nyt: linee guida Usa su test violano parere degli esperti 

Sono linee guida troppe morbide secondo gli esperti Usa quelle redatte dall'amministrazione Trump sui test per il coronavirus. L'agenzia federale per la tutela della salute sul proprio sito raccomanda di fare tamponi solo a chi ha sintomi e non a chi è stato esposto al Covid-19. Secondo fonti del New York Times però tale raccomandazione non sarebbe stata formulata dagli scienziati del Cdc, che al contrario spingono per fare più test sulla popolazione.