Coronavirus: nuovo picco di 6.634 casi in Gb, 40 i morti

Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus in Gran Bretagna da maggio: sono infatti 6.634 i nuovi contagi, dato in aumento rispetto ai 6.178 di mercoledì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 40 decessi. "I segnali sono chiari: i tassi di positività stanno aumentando in tutte le fasce d'età e continuiamo a vedere picchi nei tassi di ricovero e in terapia intensiva", ha detto Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England.