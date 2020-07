Coronavirus, nuovo lockdown in Serbia: notte di scontri a Belgrado

Notte di scontri a Belgrado dopo l'annuncio di un nuovo lockdown per limitare la diffusione del coronavirus. Sono state arrestate 23 persone e decine di agenti di polizia e manifestanti sono rimasti feriti. Dopo l'annuncio del presidente Vucic di un coprifuoco per l'intero fine settimana, migliaia di persone sono uscite in strada per protestare.