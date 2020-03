Coronavirus, nuovo boom in Gran Bretagna: 181 morti in più in 24 ore

Nuovo boom di casi di contagio e di morte per coronavirus in Gran Bretagna, con un record di 181 decessi in più in un giorno. Secondo gli ultimi dati del ministero britannico della Sanità, il numero censito delle persone infettate è cresciuto fino a 14.579, con un incremento di poco meno di 3.000 test positivi in più in 24 ore. Il totale registrato dei morti passa invece da 578 a 759. I tamponi eseguiti nel Paese sfiorano quota 114.000.

