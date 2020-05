Coronavirus, Nuova Zelanda: zero casi per nono giorno consecutivo

La Nuova Zelanda no ha fatto registrare alcun nuovo caso di coronavirus per il nono giorno consecutivo: il bilancio dell'epidemia è quindi fermo a 1504 casi diagnosticati, con 1.154 confermati e 350 "probabili". Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, solo un paziente viene considerato come caso attivo, e si trova in isolamento domestico.