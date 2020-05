Coronavirus, New York prolunga il lockdown fino al 13 giugno

Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha esteso l'ordine di restare in casa fino al 13 giugno per le aree, compresa New York City, che non hanno soddisfatto i criteri per poter cominciare a riaprire le attività. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dal coronavirus a livello globale, con la Grande Mela come uno dei principali focolai.