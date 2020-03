Coronavirus, nella Francia in lockdown fiorista porta piante in dono al cimitero

Mentre la Francia, in lockdown, rischia di diventare il nuovo epicentro per coronavirus d'Europa e il presidente Macron twitta "iniziativa importante con Trump" di fronte alla crisi Covid-19, senza fornire ulteriori dettagli, un fiorista di Plerguer, in Bretagna, Romain Banliat ha preso piante e fiori dalle sue serre e invece di portarle al mercato, chiuso anche lì per l'emergenza sanitaria, e le ha consegnate al cimitero "dove voi non potete andare". "Bisogna essere solidali in questo momento"; ha scritto poi su Facebook dando notizia del suo gesto.

"Stamattina ho caricato il furgone - esordisce Banliat sulla pagina Facebook della sua attività, - non per andare al mercato di Saint Malo, né al negozio di Chateauneuf, niente affari per me, perché tutto è chiuso". "Così - racconta - in questo momento in cui siamo in quarantena e per non far finire le mie piante e i miei fiori ai vostri defunti, sapendo che voi non potete. E le mie composizioni sono arrivate al cimitero di Plerguer".

"Penso che in questo momento dobbiamo essere tutti davvero solidali, - conclude. - Anche se usciremo tutti in difficoltà da questa crisi, quando accadrà saremo più forti, più uniti, più grandi, siamo pazienti e prendetevi cura di voi. Vi dico a presto!",

In un post precedente datato 18 marzo, Banliat aveva promesso che "nonostante la chiusura" avrebbe voluto continuare a "condividere colori per donare sorrisi", perché per lui era "impossibile smettere di farlo da un giorno all'altro" e "l'idea di buttare via tutti i fiori spezza il cuore".

L'idea di una sua concittadina, Annie, ha fatto il resto, qualche giorno dopo.