Coronavirus, nel mondo oltre 5,1 milioni casi e 332mila morti

Nel mondo salgono a 5.103.278 i casi confermati di coronavirus. Lo riporta la Johns Hopkins University, precisando che sono sono 332.925 le persone morte per complicanze legate all'infezione. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, seguiti dalla Russia. In ambito europeo è della Gran Bretagna il primato in termini di decessi, con 36.124 morti.