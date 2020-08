Coronavirus: negli Usa oltre 5 milioni di casi, in Brasile 100mila morti

Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus , secondo il database del New York Times, e restano il Paese con il maggior numero di contagi al mondo. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica anche per numero di morti, oltre 162mila. Al secondo posto il Brasile, che ha superato i 3 milioni di casi e i 100mila decessi.

In Sudafrica superati i 10mila morti Il Sudafrica ha superato i 10mila morti per coronavirus dall'inizio dell'epidemia nel Paese, a marzo. Vi si registrano poi 553.188 contagi, più della metà di quelli in tutto il continente africano, risultando al quinto posto per numero di casi di Covid-19 al mondo. Più della metà delle nuove morti si sono verificate nella provincia di KwaZulu-Natal (sud-est).

Trump vara i sussidi anti-Covid Il presidente americano Donald Trump, intanto, ha firmato il primo degli ordini esecutivi per nuovi aiuti contro la pandemia, quello che prevede un sussidio addizionale di 400 dollari a settimana per gli americani disoccupati. Le agevolazioni agli studenti per i prestiti universitari saranno estese almeno sino alla fine dell'anno. Trump lancia nuove promesse elettorali annunciando che se sarà rieletto renderà permanenti i tagli alle tasse in busta paga.