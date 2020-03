Coronavirus negli Usa: oltre 2.000 morti e 121.117 casi registrati

I morti per coronavirus negli Stati Uniti hanno superato i 2.000 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University i casi accertati sono 121.117. Nel frattempo la Food and Drug Administration ha autorizzato l'uso d'emergenza di un nuovo test per il coronavirus in grado di produrre risultati in 15 minuti. La Fda ha dato il via libera ad Abbott, la società che produce apparecchiature mediche, all'uso del test.