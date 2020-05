Coronavirus, negli Usa 1.297 vittime nelle ultime 24 ore 

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono state 1.297 le vittime per coronavirus, portando il bilancio delle morti nel Paese dall'inizio della pandemia a 101.573. Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University i casi di positività al Codiv-19 sono 1.720.613. In California record di contagi giornalieri con 2.617 casi in 24 ore. In totale nello Stato sono oltre 101.000, 3.973 le vittime.