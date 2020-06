Coronavirus, negli Stati Uniti il dramma delle case di riposo: 40.600 morti

Almeno 40.600 morti per il coronavirus negli Stati Uniti sono legati alle case di riposo. Lo rivelano i dati di "Usa Today", secondo cui negli ultimi 3 mesi circa il 40% delle vittime totali del Paese riguarda i ricoveri per anziani (pazienti e dipendenti). Sono numeri enormemente maggiori rispetto a quelli resi noti dai Centers for Medicare and Medicaid Services. Nel conteggio non sono considerati 7 Stati che non hanno fornito i dati sulle case di riposo.