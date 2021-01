Coronavirus, negli Stati Uniti 142.511 nuovi casi e 3.990 decessi

LaPresse

Sono 142.511 i nuovi casi e 3.990 i decessi legati al coronavirus registrati negli Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Intanto in Cina il team di investigatori dell'Oms, giunto a Wuhan per indagare sull'origine del virus, è pronto ad avviare il suo lavoro in concomitanza con l'uscita dalla quarantena imposta dalle autorità locali.