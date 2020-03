Coronavirus, morto a New York il primo bambino

Un bambino è morto a New York a causa del coronavirus. E' la prima volta che accade nello Stato, dove il numero delle vittime è salito a 1.300. Le autorità non hanno rilevato l'età del piccolo ma hanno riferito che aveva delle patologie pregresse. New York è l'epicentro dei contagi da Covid-19 in tutti gli Stati Uniti con oltre il 40% di tutti i decessi. La maggior parte dei pazienti ha meno di 50 anni.