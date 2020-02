Coronavirus, morti i primi due pazienti iraniani

Sono morti entrambi i pazienti ricoverati in Iran, a Qom, dopo essere risultati positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il viceministro della Sanità Qasim Jan Babaei, citato dall'agenzia Mehr, sottolineando che i due erano in età avanzata e con "deficienze immunitarie". "Ci aspettavamo - ha sottolineato - che il virus entrasse nel paese ed è arrivato. Abbiamo preso tutte le misure per tenere la malattia sotto controllo".