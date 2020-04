Coronavirus, ministro della Salute: "In Spagna picco non ancora raggiunto"

La Spagna non è ancora arrivata al picco dell'epidemia di coronavirus, anche se le misure prese stanno iniziando a dare risultati e il governo sta pensando a misure per allentare il blocco. Lo ha detto il ministro della Salute, Salvador Illa, secondo quanto riporta il sito della Cnn. "La Spagna continua in uno stato di isolamento, non siamo ancora in una fase di de-escalation", ha sottolineato il ministro.