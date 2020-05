Coronavirus, mille morti e 20mila nuovi contagi in Brasile

Sono 1.086 i morti di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, dove il totale delle vittime è salito a 25.598. Lo rende noto il ministro della Salute, precisando che i nuovi contagi sono 20.599, per un totale di 411.821 dall'inizio della pandemia. L'emergenza sanitaria ha inoltre causato la perdita, tra marzo e aprile, di 1,1 milioni di posti di lavoro. Solo ad aprile sono stati persi 860mila impieghi, il peggior risultato in 29 anni.