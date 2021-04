Coronavirus, Merkel: "Troppi in terapia intensiva, serve il lockdown"

Afp

"Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid-19 cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe auspicabile". Lo ha detto la portavoce di Angela Merkel, aggiungendo che "il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione".