Coronavirus, Merkel: "Nuove restrizioni se la situazione non migliora"

La Germania adotterà ulteriori misure restrittive nel caso in cui la curva dei contagi da coronavirus non si stabilizzasse. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel all'indomani del record di contagi nel Paese da aprile, oltre 4mila. Molte città hanno raggiunto il livello di allarme critico di 50 nuove infezioni ogni 100mila residenti: Berlino è a quota 51 per 100mila residenti, mentre Brema è a 53,9, seguita da Colonia a 49,8 ed Essen a 48,4.