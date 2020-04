Coronavirus, Merkel: Germania si dovrà impegnare di più nel bilancio Ue

"L'Europa in questa situazione è ancora più importante che in tempi normali". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nel suo podcast settimanale in riferimento alla grande "sfida" della pandemia da coronavirus e in rapporto "a Paesi particolarmente colpiti come Italia e Spagna". Gli interventi previsti (Bei, Sure e Mes) non saranno sufficienti, per questo la Germania nel bilancio europeo "si dovrà impegnare molto di più di quanto pianificato".