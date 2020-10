Coronavirus, Merkel: economia non può permettersi seconda ondata 

Ansa

"Economicamente non ci possiamo permettere una seconda ondata come quella che abbiamo avuto in primavera". Lo ha detto Angela Merkel nel presentare le nuove misure per contenere i contagi da coronavirus. La cancelliera ha poi spiegato la correlazione tra la sopravvivenza del sistema sanitario e quella del sistema economico: "Chi si mette al servizio del sistema sanitario, si mette al servizio anche dell'economia".