Coronavirus, Merkel: "Approvare rapidamente le misure anti-crisi"

Angela Merkel auspica che si "agisca rapidamente di fronte alla pandemia" mettendo in campo tutte le misure rese possibili dagli interventi dell'Europa. Dice che i 750 miliardi di euro stanziati per rispondere agli effetti della malattia "non possono risolvere tutti i problemi dell'Europa", ma è necessario agire subito per una disoccupazione in forte rialzo che potrebbe anche aggravere "le minacce alla democrazia".