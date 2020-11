Coronavirus, Macron: "Pronto ad annunciare allentamenti, ma il lockdown resta"

Afp

In Francia non ci sarà "un ritorno a giorni felici", ma un "allentamento progressivo delle restrizioni", il che non significa la fine del lockdown ma una prima riapertura in alcuni settori economici e sociali. Lo ha anticipato il presidente Emmanuel Macron in vista del suo discorso previsto martedì alle 20. "Niente è peggio dell'incertezza e l'impressione di una tristezza senza fine", ha detto. "Abbiamo bisogno di coerenza, chiarezza, direzione".