Coronavirus, Macron parlerà mercoledì ai francesi dopo aumento dei contagi

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si rivolgerà mercoledì ai cittadini sull'aggravarsi della crisi sanitaria nel Paese. Il discorso è previsto alle 20. E' la quinta volta che il Capo dello Stato interviene dall'inizio dell'epidemia. Negli ultimi giorni in Francia gli indicatori legati all'emergenza coronavirus sono vistosamente peggiorati, in particolare il numero dei contagi, arrivato sabato vicino ai 27mila in 24 ore.