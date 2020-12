Coronavirus, l'Ue: quarantena per viaggi non riduce la trasmissione

Restrizioni come la quarantena "non contribuiscono in modo significativo alla riduzione della trasmissione del Covid nel quadro dei viaggi". A chiarirlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per la sicurezza dei voli che nelle loro linee guida, riprese dalla strategia della Commissione, "non raccomandano quarantena e test nel quadro dei viaggi in Paesi con la stessa situazione epidemiologica".