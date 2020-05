Coronavirus, l'Ue lancia un patto globale per la ricerca di un vaccino

"World against Covid-19", il mondo contro il coronavirus: su iniziativa della Commissione Ue, Italia, Francia, Germania e Norvegia insieme al Consiglio europeo annunciano un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. L'iniziativa è descritta in una lettera che La Stampa ha pubblicato in esclusiva per l'Italia e culminerà il 4 maggio in una conferenza di donatori che punta a raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro.