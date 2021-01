Coronavirus, l'Ue: evitare i viaggi, ma no a misure troppo drastiche

-afp

Per contenere la diffusione del coronavirus "si dovrebbero evitare viaggi non essenziali", ma al tempo stesso "non dovremmo prendere misure troppo drastiche". L'indicazione arriva dal commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, che commentando la richiesta di Berlino di prevedere regole più rigorose sottolinea come "le restrizioni ai viaggi non devono ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante".