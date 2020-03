Coronavirus, Louvre di Parigi chiuso per una riunione dei dipendenti

A Parigi il Museo del Louvre è temporaneamente chiuso. I dipendenti si sono infatti riuniti in un'assemblea generale straordinaria per discutere dell'emergenza coronavirus in Francia. L'apertura del Museo, si sottolinea sul sito, "è stata quindi ritardata e non si sa quando potrà riprendere". I lavoratori chiedono garanzie al medico del lavoro e alla direzione.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui