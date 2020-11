Coronavirus, Londra: "Le prossime due settimane saranno cruciali"

Ansa

Le prossime due settimane saranno "assolutamente cruciali" per decidere se porre fine al lockdown in Inghilterra mantenendo il limite fissato al 2 dicembre. Lo sottolinea la professoressa Susan Michie, uno dei consiglieri sanitari del governo britannico, lanciando un nuovo appello ai cittadini affinché si attengano alle regole per potersi trovare "nella posizione" di passare il periodo delle feste insieme ai propri cari.