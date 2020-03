Coronavirus, Londra annuncia il ritiro di metà delle truppe dall'Iraq

Il ministero della Difesa britannico ha annunciato che Londra rimpatrierà metà delle truppe dispiegate in Iraq. In un comunicato ha ricordato che le forze armate di Sua Maestà sono impegnate al fianco delle forze irachene nell'ambito della coalizione internazionale anti-Isis e della missione di addestramento Nato, già sospeso per 60 giorni come misura di precauzione a fronte dell'emergenza coronavirus.