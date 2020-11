Coronavirus, l'Oms: in Svizzera un deposito per campioni clinici

Italy Photo Press

La pandemia di coronavirus ha dimostrato che "c'è un'urgente necessità di un sistema concordato a livello globale per la condivisione di campioni clinici e materiali patogeni". Ne è convinto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha annunciato come l'Organizzazione stia "proponendo un nuovo approccio che include un deposito per i campioni clinici e materiali patogeni ospitato in una struttura svizzera sicura".