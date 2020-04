Coronavirus, l'Oms: "Difficile riaprire in questa fase"

Per quanto riguarda la fine del lockdown, "aprire o pensare di aprire in questa fase è abbastanza difficile. Non c'è una diminuzione netta, ma un rallentamento della velocità". Lo dice il vicedirettore dell'Oms, Ranieri Guerra, aggiungendo che "c'è un serbatoio di asintomatici che continua a garantire la circolazione del virus". Si potrebbe pensare a riaperture "per classi di lavoro, d'età e geografiche", ma solo con "una diminuzione marcata della curva".