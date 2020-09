Coronavirus, lockdown locali in Inghilterra per 2 milioni di persone 

Tornano lockdown localizzati per quasi 2 milioni di persone nel nord-est dell'Inghilterra. Lo ha formalizzato il ministro della Sanitò britannico, Matt Hancock, estendendo il giro di vite già reintrodotto nelle settimane scorse in città come Birmingham, Bolton o Leicester. E' "una risposta immediata" alle "preoccupazioni" per il nuovo incremento dei contagi da coronavirus nella zona con tassi d'infezione nettamente superiori alla media nazionale.