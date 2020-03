Coronavirus, Liu Pai (Dip. Italiano China Media Group)​​: "Le ore prima dell'alba sono quelle di massima prudenza"

"La battaglia in Cina è ancora in corso ma ogni giorno arrivano risultati positivi. In tutto il Paese si contano più di 60mila guariti e oggi a Wuhan per la prima volta si registrano meno di 10 nuovi contagi al giorno". Liu Pai , Giornalista Dip. Italiano China Media Group, in diretta a Tgcom24 , racconta gli effetti delle misure di contenimento del Coronavirus sul territorio cinese e aggiunge: "I contagi da giorni sono quasi nulli e i pochissimi che si verificano provengono principalmente dall'estero, in particolare dall'Italia e dalla Spagna".

Per questo motivo, continua Liu Pai, sono stati potenziati i controlli agli aeroporti: "A Pechino i passeggeri appena scendono dall'aereo devono sottoporsi a un test per individuare il Coronavirus: se risultano positivi vengono portati in ospedale, se invece risultano negativi, sono obbligati comunque alla quarantena a casa". Dal punto di vista economico, la grande macchina cinese sembra rimettersi in moto: "Nella prima settimana di marzo i dati dicono che la maggior parte delle grandi e medie imprese hanno ripreso la produzione ordinaria"

Ma non è finita, questo Lui Pai lo sa bene e con lui la Cina intera: "Il Presidente Xi Jinping, in visita pochi giorni fa a Wuhan, ha sottolineato l'importanza di questo momento: come il buio prima dell'alba, ora non bisogna abbassare la guardia, è ora il momento della massima prudenza. Io sono a casa da oltre un mese, ma non la viviamo come una costrizione. I cinesi sono a casa volontariamente".