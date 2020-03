Coronavirus, l'inquinamento a New York crolla del 50%

Come in Italia e in Cina, anche negli Usa le misure restrittive per prevenire la diffusione del coronavirus hanno portato benefici sul fronte ambientale. Secondo gli ultimi dati l'inquinamento dell'aria nella città di New York ha subito un calo del 50% e i ricercatori della Columbia University sostengono che i livelli inferiori sono dovuti alla diminuzione delle auto in strada. Tira una boccata d'aria anche Los Angeles.