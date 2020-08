Coronavirus, l'India supera i 2,5 milioni di contagi

I casi di coronavirus in India hanno segnato un nuovo record giornaliero di 65.002 contagi, superando quota 2,5 milioni da inizio epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 996 morti, per un totale di 49.036. L'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e Brasile. La media giornaliera di casi registrati è schizzata dai circa 15mila nella prima settimana di luglio a oltre 50mila all'inizio di agosto.