Coronavirus, l'Hubei estende al 10 marzo il blocco per le imprese

La provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia di coronavirus, ha esteso il blocco per le imprese, per la terza volta, fino al 10 marzo, a oltre un mese e mezzo dalla fine del Capodanno lunare. Le società, tranne quelle di primaria importanza come servizi di pubblica utilità, cibo e medicine, resteranno chiuse per limitare il contagio. Lo stop era atteso fino a giovedì, ma il nuovo blocco rischia di causare gravi danni all'economia.