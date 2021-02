Coronavirus, l'Ecdc: in un terzo dei Paesi Ue aumentano i ricoveri

LaPresse

In circa un terzo dei Paesi dell'Unione europea si osserva un aumento dei ricoveri a causa del coronavirus, secondo il bollettino del Centro Europeo per il controllo delle malattie. Anche se in molti Paesi il numero di casi è stabile o in calo, i dati dei contagi rimangono alti. E secondo l'Ecdc è possibile che nelle prossime settimane vi sia un ulteriore aumento dei ricoveri e della mortalità dove ora aumentano i casi di positività.