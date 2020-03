Coronavirus, l'Austria segue il modello Italia e chiude tutto

Per fronteggiare la diffusione del coronavirus, l'Austria ha deciso di seguire il modello italiano e chiudere tutto. Da mezzanotte saranno chiusi i negozi ma anche i ristoranti che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. Stop per i voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui