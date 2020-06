Coronavirus, l'allarme dell'Oms: "Risalgono i casi in Europa" 

"L'Organizzazione mondiale della Sanità esprime preoccupazione per un aumento dei casi di coronavirus in Europa". Lo ha affermato il direttore della sezione europea dell'Oms, Hans Kluge. "Trenta Paesi hanno visto un aumento del numero di contagi nelle ultime due settimane", ha aggiunto. Secondo l'organizzazione, l'Europa registra ogni giorno circa 20mila nuovi casi e oltre 700 decessi giornalieri.

Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui