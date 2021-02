Coronavirus, la Ue verso firma del contratto per il vaccino Novovax

LaPresse

L'Unione europea potrebbe firmare entro pochi giorni un contratto per la fornitura del vaccino anti-Covid dell'americana Novavax. A farlo sapere sono stati due funzionari Ue impegnati nei negoziati. Il 4 febbraio un portavoce della Commissione europea aveva detto che Bruxelles ha "finalizzato le discussioni esplorative e sono in corso negoziati per raggiungere accordi di pre-acquisto" dei vaccini Novovax e Valneva.