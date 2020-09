Coronavirus, la plenaria al Parlamento Europeo con il presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen

In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla relativa crisi economica, il Parlamento Europeo si riunisce per fare il punto sui risultati raggiunti dalla Commissione. A parlare sarà il Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, che avrà il compito di delineare lo stato dei lavori in corso per fronteggiare l'emergenza a livello internazionale. Il dibattito sarà un'opportunità per gli eurodeputati di esaminare i piani d'azione proposti dalla Commissione e contribuire a impostare la direzione futura per l'Unione.