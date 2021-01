Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese

lapresse

La Norvegia chiude le frontiere a quasi tutti i non residenti per arginare la diffusione di nuove varianti del coronavirus. Lo ha annunciato la premier Erna Solberg, aggiungendo che le misure entreranno in vigore dal 28 gennaio. "I confini saranno chiusi per chiunque non viva in Norvegia, ad eccezione di pochi gruppi, come per esempio gli operatori sanitari di alcuni Paesi", ha detto. Fra due settimane verrà fatta una nuova valutazione.