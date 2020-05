Coronavirus, la nave Diamond Princess lascia il Giappone

Dopo quattro mesi la nave da crociera Diamond Princess ha lasciato la baia di Yokohama, a sud di Tokyo. Nel porto giapponese l'imbarcazione era stata messa in quarantena a inizio febbraio con 3.700 passeggeri a bordo, registrando più di 700 contagi da coronavirus e 13 morti. Dopo la sanificazione e una fase di ristrutturazione interna, la nave si dirigerà in Malesia per consentire all'equipaggio di tornare a casa.