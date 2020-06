Coronavirus, la Nato si prepara a una possibile seconda ondata 

La Nato si sta preparando per una possibile seconda ondata della pandemia di coronavirus. Lo ha detto, in videoconferenza alla vigilia di una riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza, il segretario generale Jens Stoltenberg. Per questo sarà presentato un "piano operativo che prevede di costituire scorte di dispositivi di protezione e altri materiali in modo che possano essere distribuiti rapidamente quando necessario", ha spiegato.